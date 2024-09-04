ВС РФ ракетным ударом уничтожили пусковые установки MLRS и HIMARS

Российские военные уничтожили американскую гусеничную установку M270 MLRS и систему М142 HIMARS на колесном шасси в районе Храповщины в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры с видеоподтверждением уничтожения.

На кадрах объективного контроля видно, как ракеты падают на цели отвесно, затем происходит детонация и пожар на позиции. В результате уничтожены пусковая установка MLRS, пусковая установка HIMARS, два автомобиля сопровождения. По данным ведомства, потери противника в живой силе составили до 20 человек.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения MLRS под Сумами. Система находилась в лесу рядом с населенным пунктом Садки.

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Пусковой контейнер с шестью 227-мм ракетами установлен на шестиколесном грузовике. M270 и M142 HIMARS - ближайшие родственники. Обе системы используют одни и те же боеприпасы, но M270 отличаются от колесных HIMARS гусеничным шасси и увеличенным вдвое боезапасом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.