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ВС РФ ракетным ударом уничтожили пусковые установки MLRS и HIMARS

Также в районе населенного пункта Храповщина были ликвидированы 20 боевиков ВСУ и два автомобиля сопровождения.
2024-09-04 10:30:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили американскую гусеничную установку M270 MLRS и систему М142 HIMARS на колесном шасси в районе Храповщины в Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, приложив кадры с видеоподтверждением уничтожения.

На кадрах объективного контроля видно, как ракеты падают на цели отвесно, затем происходит детонация и пожар на позиции. В результате уничтожены пусковая установка MLRS, пусковая установка HIMARS, два автомобиля сопровождения. По данным ведомства, потери противника в живой силе составили до 20 человек.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения MLRS под Сумами. Система находилась в лесу рядом с населенным пунктом Садки.

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня. Пусковой контейнер с шестью 227-мм ракетами установлен на шестиколесном грузовике. M270 и M142 HIMARS - ближайшие родственники. Обе системы используют одни и те же боеприпасы, но M270 отличаются от колесных HIMARS гусеничным шасси и увеличенным вдвое боезапасом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #HIMARS #МО РФ #MLRS
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