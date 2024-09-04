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Захарова предрекла Европе столкновение с украинскими батальонами

Запад пока не понял, «какую чуму собственными руками создал в виде террористического киевского режима», сказала официальный представитель МИД России.
Владимир Рубанов 2024-09-04 14:58:38
© Фото: David Oliveira Keystone Press Agency, Global Look Press

Страны Западной Европы сами столкнутся с батальонами, которые собираются сформировать из уехавших за границу военнообязанных украинцев, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Европейские правительства еще не понимают, «какую чуму собственными руками создали в виде террористического киевского режима», сказала дипломат в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума.

«Я думаю, что до конца европейцы не понимают, во что их втягивают. А втягивают их, конечно, Штаты, американцы, англосаксы», - заявила Захарова.

В июле Владимир Зеленский во время брифинга в Варшаве заявил, что на территории Польши создадут легион для граждан Украины, которые находятся в странах Евросоюза. По его словам, это позволит «гражданам Украины, которые сейчас находятся в Польше, Литве и других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины».

«Там они отъелись, отсиделись, отлечились. Ударят так же, как ударяли все международные террористические ячейки, которые ранее Западом создавались», - оценила эту инициативу представитель МИД России.

По словам Захаровой, Ближний Восток смотрит на действия европейских стран с «трагикомичной ухмылкой». До сих пор такие международные террористические ячейки создавались, например, на Севере Африки и в Афганистане, добавила она.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке. В ВЭФ-2024 примут участие 6 000 гостей из 76 стран. В числе участников будут главы 650 российских и 44 зарубежных компаний.

#Украина #Европа #Запад #террористы #Националисты #Восточный экономический форум #легион #вэф-2024
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