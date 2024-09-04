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Цивилева обсудила с ульяновским губернатором соцподдержку военных

Кроме того, были затронуты вопросы реализации проектов по обеспечению жильем военнослужащих, проходящих службу в 104-й гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова дивизии, и членов их семей.
2024-09-04 15:18:42
© Фото: Минобороны России

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева встретилась с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщает российское оборонное ведомство.

В ходе беседы речь шла о социальной поддержке и социальных гарантиях для военнослужащих в регионе. Цивилева подчеркнула, что реализация проектов по обеспечению соцгарантий для бойцов ВС РФ имеет приоритетное значение во многих субъектах нашей страны. При этом Ульяновская область демонстрирует один из лучших примеров.

Замминистра и глава региона обсудили взаимодействие в сфере медицинского обеспечения военнослужащих и развитие инфраструктуры находящихся в ведении Минобороны медучреждений. Стороны затронули вопросы, касающиеся обеспечения жильем военнослужащих, проходящих службу в 104-й гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова дивизии, и членов их семей.

Русских рассказал, как реализуются проекты, касающиеся восстановления и реабилитации военных с ранениями, полученными в зоне боевых действий. Губернатор сообщил о планах создать спортивный центр. После лечения в реабилитационном центре бойцы ВС РФ смогут увеличивать физические нагрузки и восстанавливать здоровье, занимаясь физкультурой и спортом.

Ранее сообщалось, что Цивилева поздравила профессорско-преподавательский состав, курсантов и слушателей Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге с Днем знаний. Преподаватели получили из рук Цивилевой заслуженные награды за работу в зоне спецоперации, научные достижения и внедрение передовых методов оказания медицинской помощи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #цивилева
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