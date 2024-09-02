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Цивилева поздравила с Днем знаний курсантов ВМА в Петербурге

Также замглавы российского оборонного ведомства вручила государственные награды преподавателя академии за подвиги в зоне проведения специальной военной операции, научные достижения и внедрение передовых методов оказания медицинской помощи.
2024-09-02 11:54:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева поздравила профессорско-преподавательский состав, курсантов и слушателей Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге с Днем знаний.

Цивилева указала на роль военных медиков в спасении защитников нашей страны. По словам замглавы российского оборонного ведомства, задача не просто сохранить жизни военных, но и вернуть в строй. Цивилева заявила о вкладе преподавателей учреждения в подготовку военно-медицинских кадров и отметила рост потребности в таких специалистах.

«Я хочу сейчас обратиться к преподавателям, к педагогам. Ваш труд очень важен. Ваше наставничество и передача знаний студентам имеет ключевую роль в подготовке высокопрофессиональных специалистов», - сказала она.

Преподаватели получили из рук Цивилевой заслуженные награды за работу в зоне спецоперации, научные  достижения и внедрение передовых методов оказания медицинской помощи. Были вручены орден Мужества, орден Пирогова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, а также почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВМА #цивилева
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