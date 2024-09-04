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МИД России пообещал болезненный ответ на агрессию Киева

По мнению Марии Захаровой, политики в Евросоюзе утратили чувство реальности и не задумываются о рисках дальнейшей эскалации.
Ян Брацкий 2024-09-04 12:13:04
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия незамедлительно и болезненно ответит на любые провокации киевского режима. С соответствующим предупреждением к политикам стран НАТО и Евросоюза обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном - в случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима ответ России последует незамедлительно. Думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни. И ответы будут крайне болезненными», - сказала Захарова.

По мнению Захаровой, политики в Европе потеряли чувство реальности и перестали задумываться о рисках дальнейшей эскалации конфликта, даже в контексте собственных интересов.

Многие в ЕС отказываются мыслить здраво и дальновидно, вместо этого оставаясь в русле собственных установок, считает дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что официальная Москва будет учитывать то, что ВСУ наносят удары вглубь России американским оружием. Представитель Кремля указал на прямую вовлеченность США и НАТО в конфликт.

#в стране и мире #Украина #Захарова #НАТО #МИД России #агрессия
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