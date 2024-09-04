Министерство обороны РФ показало, как украинские военные бегут прочь при освобождении Пречистовки Донецкой Народной Республики.

В описании к кадрам сказано, что подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ бросили оружие и боеприпасы. Украинские солдаты бежали в направлении Золотая Нива - Шахтерское.

Как утверждают в российском оборонном ведомстве, во время бегства украинцы бросили на поле боя сослуживцев, получивших ранения. Массовое бегство зафиксировано подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Об освобождении Пречистовки в сегодняшней сводке сообщило Министерство обороны РФ. Населенный пункт был взят под контроль ВС РФ благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.