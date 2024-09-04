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Минобороны России показало кадры бегства ВСУ из Пречистовки

Подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, бросив оружие и боеприпасы на передовых позициях.
2024-09-04 14:44:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало, как украинские военные бегут прочь при освобождении Пречистовки Донецкой Народной Республики.

В описании к кадрам сказано, что подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ бросили оружие и боеприпасы. Украинские солдаты бежали в направлении Золотая Нива - Шахтерское.

Как утверждают в российском оборонном ведомстве, во время бегства украинцы бросили на поле боя сослуживцев, получивших ранения. Массовое бегство зафиксировано подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Об освобождении Пречистовки в сегодняшней сводке сообщило Министерство обороны РФ. Населенный пункт был взят под контроль ВС РФ благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #пречистовка
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