Политолог предположил, что Байдена ограничивают в общении из-за Харрис

Президенту США могли запретить приближаться к толпам людей из опасений, что своими высказываниями он может навредить избирательной кампании Камалы Харрис. Такого мнения придерживается политолог Юрий Светов. Формальным поводом такого запрета могло послужить покушение на Дональда Трампа, поэтому в глазах общественности все выглядит естественно.

«Подлинная причина, по которой ему запрещают это общение, не забота о его безопасности. Это забота, чтобы он не натворил чего-нибудь во вред кампании Камалы Харрис. Это уникальная история в США, когда действующий президент не идет на выборы, потому что его не пустили», - сказал Светов.

По его мнению, глава Белого дома глубоко обижен на вице-президента Харрис и свое ближайшее окружение. Завершение своей президентской карьеры Байден видел другим.

«Ему через пару месяцев 82 года. Он всегда говорил, что много десятилетий стоит на службе Америки и для него президентство - венец политической карьеры. Ему хотелось войти в историю США. Теперь в нем это сидит и свербит. Эта обида может привести к неожиданным шагам», - полагает политолог.

Эти шаги могут быть связаны с эскалацией конфликта на Украине или на Ближнем Востоке. Байден неоднократно выступал с претензиями и требованиями к Израилю, напомнил Светов. Украине он может дать новое оружие или разрешить бить им по территории России. Вторая опасность в том, что он что-нибудь непроизвольно скажет о Камале Харрис или о положении в стране.

Напомним, ранее стало известно, что секретная служба США запретила Джо Байдену приближаться к толпам людей. Об этом он успел сообщить журналистам на лужайке у Белого дома. По словам американского лидера, ему сказали, что это очень опасно.