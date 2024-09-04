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Бойцы группировки «Центр» взяли в плен в ДНР семь боевиков ВСУ

Командир роты с позывным Виктор рассказал, что они окружили украинских военных, и те не поняли, как российские войска оказались у них в тылу.
2024-09-04 16:22:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Центр» при освобождении населенных пунктов ДНР взяли в плен семь солдат ВСУ и уничтожили военную технику противника, сообщило Минобороны России.

В ходе боевых действий противник потерял бронеавтомобиль International MaxxPro. Бойцы ВС РФ выполнили поставленную задачу в короткие сроки. Закрепление в указанном районе способствовало продвижению наших военных на Авдеевском направлении.

Штурмовики рассказали о сложности передвижения в условиях, когда противник активно использовал FPV-дроны и кассетные боеприпасы. Бойцы ВС РФ ради собственной безопасности и сохранения жизни держали дистанцию и двигались только пешком.

Командир мотострелковой роты Герой России с позывным Поэт рассказал, что наши военные зашли в тыл врага и взяли его в окружение. Украинские военные даже не поняли, что происходит, их застали врасплох.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Карловку Донецкой Народной Республики. Населенный пункт удалось взять под контроль благодаря действиям подразделений группировок войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #Центр
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