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Бойцы ВС РФ подняли флаг России в Константиновке в ДНР

Населенный пункт был освобожден 30 августа. Кадры с водружением триколора публикует Минобороны России.
2024-09-04 13:22:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные подняли российский флаг в Константиновке в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны РФ.

Кадры с водружением российского триколора публикует ведомство. Населенный пункт был взят под контроль российских сил 30 августа. В описании к видео сказано, что после освобождения Константиновки подразделения «Южной» группировки продолжают громить оборону украинских боевиков на Донецком направлении.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, личный состав 57-го мотострелкового полка группировки, принимавший участие в освобождении населенного пункта, награжден государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Военнослужащие «Южной» группировки, несмотря на оказываемую Киеву военную помощь со стороны Запада, продолжают громить противника и освобождать Донбасс от боевиков ВСУ. Благодаря профессионализму бойцов ВС РФ враг не может взять господство ни в воздухе, ни на земле. Понимая, что силы неравны, украинцы сдаются в плен либо спасаются бегством, в панике бросая позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #константиновка #СВО
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