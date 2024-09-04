Российские военные подняли российский флаг в Константиновке в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны РФ.

Кадры с водружением российского триколора публикует ведомство. Населенный пункт был взят под контроль российских сил 30 августа. В описании к видео сказано, что после освобождения Константиновки подразделения «Южной» группировки продолжают громить оборону украинских боевиков на Донецком направлении.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, личный состав 57-го мотострелкового полка группировки, принимавший участие в освобождении населенного пункта, награжден государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Военнослужащие «Южной» группировки, несмотря на оказываемую Киеву военную помощь со стороны Запада, продолжают громить противника и освобождать Донбасс от боевиков ВСУ. Благодаря профессионализму бойцов ВС РФ враг не может взять господство ни в воздухе, ни на земле. Понимая, что силы неравны, украинцы сдаются в плен либо спасаются бегством, в панике бросая позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.