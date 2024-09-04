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Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

Кроме того, два беспилотника сбиты в небе над Курской и Белгородской областями.
2024-09-04 08:07:44
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории России при помощи ударных беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи... дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа», - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что два из них были сбиты в небе над Белгородской областью и по одному - над Курской областью и Черным морем.

Кроме этого, моряки Черноморского флота обнаружили и уничтожили в северо-западной части акватории четыре безэкипажных катера украинских националистов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #Украина #Черное море
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