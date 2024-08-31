ВС РФ уничтожили украинскую РСЗО MLRS под Сумами

Вооруженные силы России уничтожили в Сумской области украинскую реактивную систему залпового огня MLRS, произведенную США. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что решение по нанесению удара было принято, учитывая анализ полученных разведывательных данных, а также после фиксирования украинских боевиков в этом районе.
РСЗО находилась в лесу около села Садки. Она была уничтожена высокоточным ракетным оружием ВС РФ.
Боевики, которые обслуживали пусковую установку, также были ликвидированы.
Полное уничтожение MLRS зафиксировано средствами объективного контроля.
Ранее в этой же области расчет «Искандер-М» уничтожил украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.
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