Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинская армия состоит из «людей в годах», а многие молодые еще не были призваны. Об этом политик сообщил в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились идеологом «оранжевых революций» Жаком Аттали.

«У них еще не было массовой мобилизации, и украинская армия - ветераны, которых я видел, это люди довольно солидные, в годах, зрелые ребята», - сказал Джонсон.

Джонсон добавил, что Украине нужно современное оборудование и вооружение, а также призвал британское правительство передать Киеву ракеты ATACMS и убрать ограничение на дальность использования западного оружия.

Отдельно он подчеркнул необходимость помочь киевскому режиму «снести» Керченский мост и «поставить Крым под угрозу».

Напомним, ранее пленный украинский боевик рассказал о том, как в ВСУ выбрасывают белые билеты и «гребут всех подряд». В стране в том числе забирают тех, кто моложе 25, но имеет военную подготовку или военно-учетную специальность.