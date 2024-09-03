Путин встретился с президентом Монголии в Улан-Баторе

Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух встретились в центре Улан-Батора. На место встречи Путин приехал на лимузине «Аурус». Монгольский лидер лично встретил главу российского государства на центральной площади, после чего президенты выслушали государственные гимны своих стран.

Напомним, Владимир Путин находится в Монголии с официальным визитом. Запланировано его участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских военнослужащих над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол.

Помимо этого, у Владимира Путина довольно активный график переговоров. Вместе с ним в столицу Монголии прибыла обширная правительственная делегация, в состав которой вошли вице-премьеры, главы министерств и ведомств.

Переговоры сначала пройдут в узком составе, а после - с участием членов делегации. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений и широкий спектр международных проблем.