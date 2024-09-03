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Путин встретился с президентом Монголии в Улан-Баторе

На переговорах президенты двух стран обсудят перспективы развития российско-монгольских отношений и обменяются мнениями по актуальным международным вопросам.
Ян Брацкий 2024-09-03 08:28:27
© Фото: Софья Сандурская, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух встретились в центре Улан-Батора. На место встречи Путин приехал на лимузине «Аурус». Монгольский лидер лично встретил главу российского государства на центральной площади, после чего президенты выслушали государственные гимны своих стран.

Напомним, Владимир Путин находится в Монголии с официальным визитом. Запланировано его участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских военнослужащих над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол.

Помимо этого, у Владимира Путина довольно активный график переговоров. Вместе с ним в столицу Монголии прибыла обширная правительственная делегация, в состав которой вошли вице-премьеры, главы министерств и ведомств.

Переговоры сначала пройдут в узком составе, а после - с участием членов делегации. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений и широкий спектр международных проблем.

#Россия #Путин #Монголия #переговоры #Улан-Батор
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