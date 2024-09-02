Кабмин РФ одобрил проект соглашения о реконструкции ТЭЦ-3 в Монголии

Правительство России одобрило проект соглашения с Монголией о разработке проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Распоряжение кабмина размещено на портале опубликования официальных актов.

Модернизация ТЭЦ-3 предполагает перевод с угля на газ, сообщала в октябре прошлого года Виктория Абрамченко, которая тогда занимала пост вице-премьера РФ.

Абрамченко отмечала, что схема газоснабжения ТЭЦ подразумевает не только схемы газораспределения, но и генерацию.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года Россия согласовала проект межправительственного соглашения с Монголией по модернизации угольной ТЭЦ-3. Он предполагал вывод из эксплуатации устаревшего оборудования и ввод 350 МВт новых мощностей.