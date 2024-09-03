Расчеты М-46 «разобрали» укрепления ВСУ под Угледаром

Боевые расчеты 130-мм артиллерийских орудий М-46 артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили скопления живой силы ВСУ и бронетехнику врага в районе Угледара на Южно-Донецком направлении СВО.

«Сейчас мы конкретно часто начали стрелять. Дают нам цель, мы наводимся и работаем», - рассказал наводчик орудия М-46 с позывным Пророк.

Пушка М-46 предназначена для борьбы с танками, минометами и вражеской артиллерией. С ее помощью бойцы разрушают оборонительные сооружения националистов. Опытный расчет способен отправить снаряд точно в цель на расстояние до 27 километров.

Боевики киевского режима устроили настоящую охоту на М-46, поэтому расчеты артиллеристов на одном месте долго не засиживаются и тщательно скрывают от чужих глаз свое расположение.

«Маскировка, маскировка, и еще раз маскировка. Все должно быть закрыто, все ходы и выходы. Все четко. Мы здесь долго не маячим», - признался командир орудия М-46 с позывным Кипиш.

По словам артиллеристов, интенсивность работы значительно увеличилась. Это связано с продвижением вперед на Угледарском участке наших штурмовых подразделений.

Ранее расчеты орудий М-46 полностью уничтожили пункт временной дислокации одного из подразделений боевиков в Курской области. Обнаружить ПВД противника удалось при помощи разведывательных беспилотников.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.