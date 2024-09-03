МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты М-46 «разобрали» укрепления ВСУ под Угледаром

Артиллерийское орудие М-46 способно уничтожать оборонительные укрепления врага на расстоянии до 27 километров.
2024-09-03 07:13:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевые расчеты 130-мм артиллерийских орудий М-46 артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили скопления живой силы ВСУ и бронетехнику врага в районе Угледара на Южно-Донецком направлении СВО.

«Сейчас мы конкретно часто начали стрелять. Дают нам цель, мы наводимся и работаем», - рассказал наводчик орудия М-46 с позывным Пророк.

Пушка М-46 предназначена для борьбы с танками, минометами и вражеской артиллерией. С ее помощью бойцы разрушают оборонительные сооружения националистов. Опытный расчет способен отправить снаряд точно в цель на расстояние до 27 километров.

Боевики киевского режима устроили настоящую охоту на М-46, поэтому расчеты артиллеристов на одном месте долго не засиживаются и тщательно скрывают от чужих глаз свое расположение.

«Маскировка, маскировка, и еще раз маскировка. Все должно быть закрыто, все ходы и выходы. Все четко. Мы здесь долго не маячим», - признался командир орудия М-46 с позывным Кипиш.

По словам артиллеристов, интенсивность работы значительно увеличилась. Это связано с продвижением вперед на Угледарском участке наших штурмовых подразделений.

Ранее расчеты орудий М-46 полностью уничтожили пункт временной дислокации одного из подразделений боевиков в Курской области. Обнаружить ПВД противника удалось при помощи разведывательных беспилотников.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #М46 #угледар #Южно-Донецкое направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 