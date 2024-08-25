Расчеты М-46 полностью уничтожили ПВД противника в Курской области

Расчеты орудий М-46 группировки войск «Север» полностью уничтожили пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ в Курской области. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллеристов.
ПВД противника вскрыли операторы разведывательного беспилотника. Разведчики корректировали огонь орудий. Это позволило обеспечить высокую точность стрельбы.
Расчеты М-46 оборудовали огневые позиции в приграничных районах Курской области. Там артиллеристы уничтожают мобильные бронированные группы ВСУ.
Дальнобойность этих орудий позволяет наносить удары глубоко в тыл противника. Артиллеристы могут отрезать его передовые соединения от снабжения и ротации на линии боевого соприкосновения.
Расчеты орудий используют осколочно-фугасные боеприпасы, которые позволяют поражать живую силу и бронетехнику ВСУ. Артиллеристы могут вести стрельбу с закрытых огневых позиций, в том числе без предварительной подготовки.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.
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