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Расчеты М-46 полностью уничтожили ПВД противника в Курской области

В приграничных районах артиллеристы наносят удары по мобильным бронированным группам противника.
2024-08-25 06:01:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты орудий М-46 группировки войск «Север» полностью уничтожили пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ в Курской области. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы артиллеристов.

ПВД противника вскрыли операторы разведывательного беспилотника. Разведчики корректировали огонь орудий. Это позволило обеспечить высокую точность стрельбы.

Расчеты М-46 оборудовали огневые позиции в приграничных районах Курской области. Там артиллеристы уничтожают мобильные бронированные группы ВСУ.

Дальнобойность этих орудий позволяет наносить удары глубоко в тыл противника. Артиллеристы могут отрезать его передовые соединения от снабжения и ротации на линии боевого соприкосновения.

Расчеты орудий используют осколочно-фугасные боеприпасы, которые позволяют поражать живую силу и бронетехнику ВСУ. Артиллеристы могут вести стрельбу с закрытых огневых позиций, в том числе без предварительной подготовки.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #артиллеристы #М46 #Пункт временной дислокации #ПВД
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