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Морпехи показали разгромленную в приграничье колонну ВСУ

Боевики киевского режима на нескольких бронемашинах попытались прорваться на одном из направлений в Курской области, но угодили в грамотно организованную засаду.
Андрей Лазарев 2024-09-03 06:31:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили очередную колонну бронетехники ВСУ в Курской области. В том числе, бронеавтомобиль украинского производства «Козак». Боевики оказались в ловушке и не знали, куда спрятаться. Враг опешил, не ожидая такого отпора, говорят бойцы. Колонну противника разгромили зажав ее в тиски.

«Оказалось, что мы здесь хитрее и умнее. Выставили грамотно огневые засады, противник нарвался на них», - объяснил один из бойцов 810-й бригады ЧФ.

Бой был недолгим - для врага все закончилось очень быстро. На дороге и обочинах - искореженная, прошитая выстрелами и осколками, обгоревшая вражеская техника. По повреждениям на корпусе можно представить, под какой плотный и интенсивный огонь попал отряд ВСУ. Поняв, что оказались в ловушке, боевики попробовали обойти наши подразделения с тыла, но вновь просчитались.

«Каждый знал, что ему делать. Гранатометчик знал, куда ему и как стрелять, стрелок знал, во что ему стрелять, пулемет держал постоянно огонь прикрытия. Подавляющий огонь для того, чтобы противник не смог куда-либо скрыться», - отметил замкомандира батальона с позывным «Марик».

Подъезжая ближе к населенным пунктам курского приграничья, можно увидеть, что для обстрелов жилых домов и гражданских машин враг снарядов и патронов не жалел. Боевики стреляли по гражданским целенаправленно. Людей из этих сел и деревень уже эвакуировали.

«Машина абсолютно гражданская, никто ее не использовал. Как она у людей стояла. То есть можете увидеть, по всем первичным признакам, что автомобилем военные не пользовались. Полностью гражданский автомобиль, который просто напросто был расстрелян», - показал следы бесчинств боевиков один из бойцов-пехотинцев.

Наши штурмовики ночью и днем ищут и ликвидируют группы вражеских диверсантов. От дронов, в том числе и ударных, российских бойцов прикрывает зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1». Беспилотник ВСУ в зоне поражения. Зенитная ракета устремляется к цели и уничтожает его.  

На одном месте зенитчики никогда долго не задерживаются. Патрулируют район, постоянно перемещаясь с места на место. Работы для «Панциря» здесь еще достаточно.

#морская пехота #Курская область #ВСУ #Черноморский флот #наш эксклюзив
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