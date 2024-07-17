Расчет ЗРПК «Панцирь-С1» поразил беспилотник ВСУ в зоне СВО

Расчет ЗРПК «Панцирь-С1» группировки войск «Восток» ВС РФ успешно поразил украинский беспилотник в зоне СВО. Кадры боевой работы опубликовали в Минобороны России.

По словам наши военнослужащих, данный комплекс хорошо себя зарекомендовал в зоне боевых действий. «Панцирь-С1» позволяет успешно поражать в том числе такие ракеты как HIMARS и Storm Shadow, а также дроны противника.

Кроме того, наши зенитчики выразили уверенность в том, что им удастся поразить распиаренные истребители F-16, которые стали поставлять украинцам.

«Для нас он не несет ничего нового. Как работали, так и будем работать. Все ракеты, которые он несет, мы будем также сбивать. И сам самолет сбивать тоже будем, если он попадет в зону нашей ответственности», – рассказал оператор расчета ЗРПК Максим.

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1» круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Как отмечают в Минобороны РФ, для поражения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет.

Кроме того, на «Панцире» установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.