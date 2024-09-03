В КоАП пропишут наказания за нарушения правил перевозки ручной клади

Новую редакцию КоАП РФ предполагается дополнить статьей «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте» и предусмотреть наказания для авиакомпаний, которые нарушают эти правила.

Сейчас ответственность перевозчика перед пассажиром отсутствует.

Зачастую авиакомпании внедряют внутренние правила, противоречащие Федеральным авиационным правилам воздушных перевозок пассажиров. А также, вводят спорные ограничения по провозу ручной клади. Поэтому, тема регулирования в сфере авиаперевозок важна, пишет РИА Новости со ссылкой на проект документа соответствующей статьи.

Также предлагается продумать и компенсацию для пассажиров за нарушение этих прав.

Ранее в Минтрансе рассматривали предложение унифицировать параметры ручной клади, сейчас в законодательстве прописан только минимальный вес ручной клади – пять килограммов, остальные параметры не определены.