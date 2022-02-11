В России могут изменить правила провоза ручной клади в самолетах

В Минтранс поступило обращение с просьбой на законодательном уровне зафиксировать определенные параметры ручной клади для провоза в самолетах. Соответствующее письмо в ведомство было отправлено Общероссийским объединением пассажиров.

Как сообщают «Известия», представители общественной организации предлагают законодательно зафиксировать минимальный размер ручной клади на уровне 100 сантиметров по сумме трех измерений. В данный момент не существует стандарта, который определял бы этот вопрос.

Председатель ООП Илья Зотов рассказал изданию, что эксперты организации изучили данные о ручной клади на основе требований 26 крупнейших авиаперевозчиков. Выяснилось, что существует не менее шести вариантов размеров для ручной клади. Они составляют от 120 до 90 сантиметров по сумме трех измерений. У 11 из 26 перевозчиков – 90 или 95 сантиметров.

Сейчас в законодательстве прописан только минимальный вес ручной клади – пять килограммов, остальные параметры не определены. Если инициатива будет одобрена Минтрансом и реализована, то как минимум 11 перевозчикам придется изменить правила провоза ручной клади и прийти к единому стандарту.