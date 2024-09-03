Путин отметил уникальный вклад конструктора Спасского в развитие ВМФ

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким конструктора атомных подводных лодок Игоря Спасского. Президент выразил им глубокие соболезнования, слова поддержки и участия.

В телеграмме говорится о том, что Спасский был выдающимся ученым, истинным патриотом и подвижником.

«Его уникальный личный вклад в развитие научно-технической, конструкторской мысли, укрепление отечественного Военно-Морского Флота, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны достоин самого искреннего признания», - отметил президент.

Глава государства добавил, что светлая память о Герое Российской Федерации, академике РАН Игоре Спасском навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека.

Во вторник стало известно о том, что конструктор Игорь Спасский умер на 99-м году жизни. Он 30 лет возглавлял конструкторское бюро «Рубин». По его проектам создали около 200 субмарин. В частности, ученый участвовал в разработке проектов подводных лодок «Кальмар», «Акула», «Дельфин».