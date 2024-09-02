Танк ВСУ вспыхнул как спичка от удара FPV-дрона в районе Волчанска

Российские бойцы заставили украинский танк гореть ярким пламенем в районе Волчанска Харьковской области. Сделать это удалось военнослужащим группировки войск «Север» с помощью беспилотника.

Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео последствия точного попадания FPV-дрона. На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта техники и пожар. Вражеский танк удалось обнаружить в ходе разведки.

Минобороны регулярно демонстрирует блестящую работу операторов дронов в зоне боевых действий. На прошлой неделе ведомство показало уничтожение пикапов и БМП ВСУ у Днепра.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на монитор, очки виртуальной реальности или шлем пилота. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.