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Белоусов обсудил с главами регионов ситуацию в приграничье

Министр обороны Андрей Белоусов обсудил с губернаторами трех регионов и командующими группировками войск текущую ситуацию и заслушал доклады заместителей министра обороны.
2024-09-03 15:44:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ситуацию в приграничных районах Курской, Белгородской и Брянской областей обсудили на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности.

Министр обороны Андрей Белоусов заслушал доклад о решении вопросов, связанных с безопасностью приграничных территорий, сообщили в оборонном ведомстве.

«Национальный центр управления обороной РФ доложил участникам заседания о ходе решения проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и о реализации дополнительных мер по защите приграничных территорий», - говорится в сообщении.

Белоусов пообщался с губернаторами граничащих с Украиной субъектов. Заместители главы Минобороны доложили министру о ситуации в регионах. В докладах речь шла о материально-техническом и транспортном обеспечении. Кроме того, министру доложили о военно-техническом, инженерном и медицинском обеспечении, а также эвакуации местных жителей.

На прошлой неделе Белоусов призвал доводить до результата решения Координационного совета и указал на необходимость обеспечения всем необходимым военнослужащих, выполняющих задачи в зоне боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Белоусов #приграничье
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