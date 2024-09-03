Визиты генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС, с одной стороны, полезны, потому что он руководит международной технической организацией, которая входит в структуру ООН, считает специалист по атомной энергетике Александр Уваров. Это дает ему возможность лично увидеть ситуацию на месте.

Гросси поднимает вопросы о том, что ситуация на ЗАЭС неспокойная и опасная, и делает это в том числе в западном информационном поле. С другой стороны, нельзя ожидать того, что приедет Гросси и все станет хорошо, заявил эксперт.

«МАГАТЭ по своему уставу и статусу - техническая организация с ограниченными возможностями. Агентство может формировать заключения только по вопросам, которые касаются распространения ядерных материалов, их контрабанды. Ни Гросси, ни его организация не могут даже встать и сказать, что Запорожскую АЭС и Курскую АЭС обстреливает Украина», - отметил Уваров.

Эксперты МАГАТЭ все время говорят, что у них недостаточно данных об этих обстрелах, напомнил специалист. Поэтому никаких серьезных решений от этого визита не нужно ожидать, считает Уваров. По его словам, решать вопросы безопасности станции нужно скорее политическими методами на уровне глав государств - причем западных стран, которые подталкивают Украину к обстрелам.

Сейчас Киев периодически наносит удары по ЗАЭС, напомнил эксперт. По его словам, сейчас ситуация с безопасностью станции балансирует на грани. Есть риск, что очередной удар попадет в какой-нибудь важный объект.

«Я бы сравнил это с человеком, который постоянно переходит улицу на красный свет. Вроде бы он перешел, его не задавили, на следующий день тоже перешел. Но в конце концов это может кончиться плохо», - сказал Уваров.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что целью его визита на Запорожскую АЭС является «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии».