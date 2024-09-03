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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили до 400 человек

Также противник потерял 12 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, одну РСЗО, боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса, станцию РЭБ, 12 автомобилей и две единицы инженерной техники.
2024-09-03 14:08:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении составили до 400 человек, говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Помимо потерь в живой силе, противник на данном направлении лишился 12 бронемашин, трех артиллерийских орудий, одной РСЗО, боевой машины ЗРПК, станции РЭБ, 12 автомобилей и двух единиц инженерной техники.

В ведомстве озвучили потери противника с начала боев в граничащем с Украиной регионе. Как утверждают в Минобороны, потери ВСУ на Курском направлении за этот период превысили 80 танков, 38 БМП, 70 БТР, 561 бронемашина. Также враг лишился 68 артиллерийских орудий, 20РСЗО, в том числе шести HIMARS и двух MLRS.

Из-за провокации Киева ВСУ в Курской области каждый день несут колоссальные потери как в личном составе, так и в военной технике. Накануне Минобороны писало, что противник потерял на Курском направлении более 350 человек за сутки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #МО РФ
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