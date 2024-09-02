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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 350 человек

Также противник лишился 14 единиц бронетехники в течение суток, добавили в Минобороны.
2024-09-02 14:12:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны в живой силе на Курском направлении превысили 350 человек, говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Помимо потерь в личном составе, противник лишился 14 единиц бронетехники. ВС РФ уничтожили вражеские БМП, БТР, 12 бронемашин. Также ВСУ недосчитались трех орудий, трех РСЗО HIMARS, миномета, двух ЗРК «Бук-М1», ЗРК «Бук-М1», транспортной машины ЗРК «Бук-М1», контрбатарейной РЛС ANT/PQ-50.

С начала боев в Курской области потери противника превысили 8 900 человек. Уничтожены 80 танков, 38 БМП, 70 БТР, 549 бронемашин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий. Уничтожены 19 РСЗО, включая шесть HIMARS и две MLRS, семь ЗРК.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении дивизиона ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Новая Сечь в Сумской области. Оборонное ведомство показало кадры с ударом по цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ #Потери
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