ВС РФ уничтожили снарядом «Краснополь» Vampire ВСУ в Сумской области

Артиллеристы группировки войск «Север» высокоточным 152-мм артиллерийским боеприпасом «Краснополь» уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области, сообщает Минобороны России.

В ходе разведки военнослужащие выявили движение и стрельбу реактивной системы залпового огня. На записи, снятой с помощью беспилотника, показано, как Vampire ведет огонь.

«В результате точного удара артиллерией группировки войск "Север" с использованием высокоточного снаряда "Краснополь" боевая машина РСЗО Vampire чешского производства боевиков ВСУ была уничтожена вместе с расчетом», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Краснополь» - модернизированный управляемый артиллерийский снаряд. Боеприпас оснащается полуактивной лазерной головкой самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к цели выполняется аэродинамическими рулями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.