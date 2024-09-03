МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили снарядом «Краснополь» Vampire ВСУ в Сумской области

Вместе с реактивной системой залпового огня был уничтожен расчет, что подтвердилось кадрами объективного контроля.
2024-09-03 14:44:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Север» высокоточным 152-мм артиллерийским боеприпасом «Краснополь» уничтожили РСЗО Vampire ВСУ в Сумской области, сообщает Минобороны России.

В ходе разведки военнослужащие выявили движение и стрельбу реактивной системы залпового огня. На записи, снятой с помощью беспилотника, показано, как Vampire ведет огонь.

«В результате точного удара артиллерией группировки войск "Север" с использованием высокоточного снаряда "Краснополь" боевая машина РСЗО Vampire чешского производства боевиков ВСУ была уничтожена вместе с расчетом», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Краснополь» - модернизированный управляемый артиллерийский снаряд. Боеприпас оснащается полуактивной лазерной головкой самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к цели выполняется аэродинамическими рулями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #краснополь #МО РФ #сумская область
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 