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Расчет «Мсты» уничтожил снарядом «Краснополь» Abrams ВСУ под Авдеевкой

Корректировку огня и контроль поражения цели выполняли расчеты БПЛА «Орлан-30».
2024-07-29 12:18:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» группировки войск «Центр» высокоточным 152-мм артиллерийским боеприпасом «Краснополь» уничтожил американский танк M1 Abrams на Авдеевском направлении, сообщает Минобороны России.

Расчет беспилотников вычислил координаты противника и передал данные артиллеристам, которые выдвинулись на позиции и точным попаданием уничтожили танк ВСУ. Огонь корректировался с помощью беспилотников «Орлан-30». Отстрелявшись, военнослужащие покинули позицию, спрятали орудие и укрылись в блиндаже.

В описании к видео сказано, что военнослужащие уделяют большое внимание маскировке техники и ведут постоянный контроль за воздушным пространством. При полете вражеских дронов бойцы открывают огонь и сбивают их в том числе с помощью стрелкового оружия.

«Краснополь» - модернизированный управляемый артиллерийский снаряд. Боеприпас оснащается полуактивной лазерной головкой самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к цели выполняется аэродинамическими рулями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #краснополь #МО РФ #Мста-С
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