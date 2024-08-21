Вирусолог Альтштейн предупредил россиян о новой волне COVID-19 осенью

Увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России за последнюю неделю более чем на 30%, возможно, говорит о начале новой волны. Об этом в разговоре со «Звездой заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, обычно волны длятся от 4 до 6 месяцев, ее пик придется на ноябрь - декабрь 2024 года.

«Возможно, в течение осени будут подъемы с пиком в ноябре - декабре. Потом будет спад. Большой заболеваемости не будет. Поражения населения ковидом не предвидится. Никаких сложностей у нашего здравоохранения, сравнимых с теми, которые были в начале пандемии, не будет», - отметил он.

Вирусолог также прокомментировал нынешние цифры заболевания: за неделю COVID-19 заразилось более 13 тысяч человек, хотя ранее этот показатель был в районе 3-4 тысячи пациентов.

«Это в день меньше 2 тысяч человек. Характер текущей эпидемии коронавируса невысокий. Летальность сейчас низкая - меньше чем 0,1-0,2 %. Под угрозой пожилые и люди с иммунодефицитом», - добавил эксперт.

Напомним, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 31,4%. Подъем заболеваемости отмечен в 71 субъекте Российской Федерации

За минувшие семь дней в больницы с симптомами COVID-19 госпитализированы 1409 человек. Прирост в сравнении с предыдущей неделей составил 28,1%. Завершили лечение и выписаны их клиник 10 558 человек. Одиннадцать пациентов умерли от последствий инфекции.