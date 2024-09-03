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При ЧП с вертолетом Ми-8 под Иркутском пострадали два человека

На место происшествия направили поисково-спасательную группу.
Елизавета Кондрикова 2024-09-03 13:02:45
© Фото: vm_sut, Telegram

Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на границе Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«На борту находилось 4 члена экипажа и 2 медицинских работника. Двое пассажиров получили телесные повреждения», - говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства аварии уточняются, пишет RT. На место происшествия направили поисково-спасательную группу, прокуратура проводит проверку.

Напомним, сегодня утром сообщалось о том, что вертолет перестал выходить на связь с диспетчерами. Он выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск - Орлик и совершил посадку в 85 километрах от Иркутска.

#Иркутская область #авария #Вертолет Ми-8 #бурятия #транспортная прокуратура #жесткая посадка
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