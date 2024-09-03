Вертолет Ми-8 пропал на границе Иркутской области и Бурятии

Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь с диспетчерами. Инцидент произошел на границе с Бурятией, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального управления СК на транспорте.

«По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту "Иркутск - Орлик"», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Центра поиска и спасения Бурятии, на борту вертолета Ми-8 находились шесть человек. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и количество пассажиров на борту воздушного судна. Проводится проверка.

Как позже сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, пропавший вертолет совершил жесткую посадку в 85 километрах от Иркутска. На борту машины находятся медики и экипаж. Летчики вышли на связь и сказали, что никто серьезно не пострадал.

Напомним, за последнее время это уже второй инцидент с вертолетом Ми-8. Ранее аналогичная машина разбилась на Камчатке. Авиакатастрофа унесла жизни 22 человек. Основной причиной трагедии следователи считают ошибку пилотирования или техническую неисправность. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.