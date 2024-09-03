МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ

Также ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.
2024-09-03 12:13:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также рассказали об успехах сил ПВО. Так, в течение суток удалось сбить украинский истребитель МиГ-29, три реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, и 37 дронов ВСУ.

Кроме того, Минобороны назвало потери украинской стороны в военной технике за все время спецоперации. ВС РФ уничтожили 642 самолета, 283 вертолета, 30 987 беспилотников, 575 ЗРК, 17 811 танков и бронемашин. Также ВСУ лишились 13 985 орудий полевой артиллерии и минометов.

Накануне ведомство отчиталось о взятии Скучного в ДНР. Освободить населенный пункт удалось силами подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 