ВС РФ уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ

Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ, говорится в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также рассказали об успехах сил ПВО. Так, в течение суток удалось сбить украинский истребитель МиГ-29, три реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, и 37 дронов ВСУ.

Кроме того, Минобороны назвало потери украинской стороны в военной технике за все время спецоперации. ВС РФ уничтожили 642 самолета, 283 вертолета, 30 987 беспилотников, 575 ЗРК, 17 811 танков и бронемашин. Также ВСУ лишились 13 985 орудий полевой артиллерии и минометов.

Накануне ведомство отчиталось о взятии Скучного в ДНР. Освободить населенный пункт удалось силами подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.