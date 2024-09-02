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Российские войска освободили населенный пункт Скучное в ДНР

Населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».
2024-09-02 12:13:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Скучное в ДНР, говорится в сводке Минобороны России о проведении специальной военной операции.

«В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Скучное Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В зоне ответственности группировки «Центр» потери украинской стороны в живой силе составили до 475 человек, уточнили в Минобороны. Также противник лишился боевой бронированной машины «Казак», трех пикапов, буксируемых орудий «Мста-Б» и Д-30.

Также в ведомстве рассказали о сегодняшнем ночном ударе. Российские военные применили высокоточное оружие большой дальности и ударные дроны. Удары наносились по объектам энергетики и ОПК, осуществлявшим производство и ремонт авиатехники и ракетного вооружения, а также местам сборки и хранения БПЛА, пунктам дислокации националистов и наемников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #Скучное
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