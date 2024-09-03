Минюст: переименование каналов-иноагентов не освободит от обязанностей

Переименование Telegram-каналов, которые находятся в реестре иноагентов, не освобождает их от исполнения своих обязанностей, статус иноагента сохраняется. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко.

«Следует отметить, что при переименовании Telegram-каналов правосубъектность остается неизменной», - приводит ТАСС слова министра.

По его словам, подобные манипуляции также должны фиксироваться в реестре. Чуйченко также не исключил, что законодательство в этой сфере при необходимости будет доработано «для обеспечения четкости и недвусмысленности».

Также он добавил, что к данному моменту 209 внесенных в реестр лиц были исключены из списка, что составляет 25% от всего числа. Некоторые иноагенты утратили этот статус по собственному заявлению, после того как в Минюсте подтвердили отсутствие признаков иностранного агента.

Напомним, ранее Telegram-канал Brief*, признанный иностранным агентом, сменил свое название.

* Telegram-канал Brief - СМИ, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов.