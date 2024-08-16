Telegram-каналы «Brief» и «Незыгарь» внесены в реестр иноагентов

Telegram-каналы «Brief Важное», «Brief», «Незыгарь», а также «Сирена» внесены в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Отмечается, что они распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой им политике. Минюст сообщает, что эти Telegram-каналы, в том числе, распространяли недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа Вооруженных сил России.

Также в список иноагентов попал заместитель главного редактора телеканала «Дождь»*(СМИ, включенное Минюстомв реестр иноагентов) Ренат Давлетгильдеев.

«В реестр иностранных агентов включены Р.М. Давлетгильдеев, А.В. Павлов, объединения лиц - Telegram-каналы "Brief Важное", "Brief", "Незыгарь", а также "Сирена"», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Давлетгильдеев распространял недостоверную информацию об органах власти Российской Федерации, а также принимал участие на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, как респондент. В сообщении также указывается, что он пропагандировал ЛГБТ**-отношения (движение ЛГБТ признано в экстремистским и запрещено на территории РФ).

Ранее Министерство юстиции РФ внесло в список иноагентов священника, пианиста и блогера. Тогда всего в список попало четыре человека.

*Телеканал «Дождь» - СМИ, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов.

** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.