Снайперы поддержали продвижение штурмовиков на Донецком направлении

Снайперы «Южной» группировки войск поддержали продвижение российских штурмовиков на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, публикуя кадры с боевой работой.

Разведка выявила вражеские огневые точки и передала координаты одному из снайперских подразделений. Военнослужащие выдвинулись в заданный квадрат и ликвидировали врага. Снайпер группы с позывным Метис уничтожил двух снайперов ВСУ.

Военнослужащие тщательно готовятся к выполнению задач. Каждый получает оружие, наставления от командира и проверяет экипировку. Снайперы подолгу лежат в засадах, сливаясь с ландшафтом, и наблюдают за обстановкой.

Для того чтобы не выдать себя, снайперы порой проводят без движения по несколько часов, a то и суток. Концентрация и выдержка - необходимые качества снайперов, помимо меткости.

Ранее мы показывали кадры с полигона в Ленинградской области, где тренируют снайперов, прежде чем они отправятся в зону боевых действий. Один из них научился попадать в монету с первого выстрела.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.