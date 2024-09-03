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Снайперы поддержали продвижение штурмовиков на Донецком направлении

Снайпер группы с позывным Метис смог уничтожить двух снайперов противника и вышел победителем из снайперской дуэли.
2024-09-03 13:13:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперы «Южной» группировки войск поддержали продвижение российских штурмовиков на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, публикуя кадры с боевой работой.

Разведка выявила вражеские огневые точки и передала координаты одному из снайперских подразделений. Военнослужащие выдвинулись в заданный квадрат и ликвидировали врага. Снайпер группы с позывным Метис уничтожил двух снайперов ВСУ.

Военнослужащие тщательно готовятся к выполнению задач. Каждый получает оружие, наставления от командира и проверяет экипировку. Снайперы подолгу лежат в засадах, сливаясь с ландшафтом, и наблюдают за обстановкой.

Для того чтобы не выдать себя, снайперы порой проводят без движения по несколько часов, a то и суток. Концентрация и выдержка - необходимые качества снайперов, помимо меткости.

Ранее мы показывали кадры с полигона в Ленинградской области, где тренируют снайперов, прежде чем они отправятся в зону боевых действий. Один из них научился попадать в монету с первого выстрела.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #снайперы #ВСУ #МО РФ #донецкое направление
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