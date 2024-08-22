Снайпер научился попадать в монету с первого выстрела в Ленобласти

На полигоне в Ленинградской области тренируют артиллеристов и снайперов, прежде чем они отправятся в зону боевых действий. На занятиях побывал корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Курс подготовки добровольцев до отправки на СВО длится три месяца. Отец снайпера с позывным Чени находится там уже больше года, потому и сын решил, что не может остаться «на гражданке». Попадать в «яблочко», а точнее в монету, он уже научился.

«Попадание со 100 метров. Первый выстрел, пятирублевая монета», - говорит снайпер.

В снайперской паре первый номер ведет огонь, второй занимается корректировкой. Добровольцы обучаются стрельбе из СВД-С - снайперских винтовок Драгунова десантной версии. До заключения контракта многие оружия в руках не держали, но правильная мотивация ускоряет подготовку.

«Многие там из родственников, братьев. Проанализировав ситуацию, поняв, что там творится, пришел к выводу, что надо помочь приблизить победу», - объясняет снайпер с позывным Уста.

Военнослужащие учатся маскировке на местности, правильному занятию огневой позиции, плавности и выверенности всех движений. Снайперов готовят опытные инструкторы с боевым опытом, участники СВО, которые точно знают, как надо.

Также на полигоне Ленинградского военного округа готовят артиллеристов. У каждого были весомые причины заключить контракт с Минобороны.

«Вы же видите, что творится в мире, в том числе Курской области, поэтому я здесь», - объясняет наводчик орудия с позывным Марик.

В расчете гаубицы Д-30 шесть человек, все из Челябинской области. Причем одни учились вместе в школе, другие работали на одном производстве. Никто из них ранее не имел дела с артиллерией, но теперь все они на «ты» и друг с другом, и со своей гаубицей, ласково названной «Варварой». За 1,5 месяца на полигоне поняли, кто чего стоит, даже командира орудия выбрали сами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.