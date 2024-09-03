Карчаа заявил, что на ЗАЭС не нуждаются в американских технологиях

Технологии и ядерное топливо из США в Запорожской области никто использовать не собирается. России это не нужно, заявил эксперт в области атомной энергетики Ренат Карчаа. В эфире программы «Между тем» он рассказал о поставках на станцию тепловыделяющих элементов американского производства.

«О каких технологиях идет речь? Металл, из которого сделаны эти трубки, геометрия сборки - мы не нуждаемся в американских технологиях, мы не нуждаемся в американском топливе. Ни трогать, ни владеть, ни тем более использовать - нет необходимости», - заверил Карчаа.

Напомним, год назад Министерство энергетики США предупредило Росатом о том, что на Запорожской атомной станции находится секретная американская ядерная технология.

Власти США призвали Россию «не трогать» данные, подлежащие экспортному контролю, и заявили, что в противном случае будут считать это незаконным.