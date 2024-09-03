«Град» оставил боевиков ВСУ без опорника на Авдеевском направлении

Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Кадры ударов публикует Министерство обороны РФ.

На записи, обнародованной ведомством, показано, как расчет прибывает на место, занимает позицию, разворачивает установку из походного положения в боевое, делает вычисления перед ведением огня. На машине установлена защита от дронов.

Показано, как реактивные снаряды поочередно сходят с трубчатых направляющих и летят в заданном направлении. Залповым ударом артиллеристы поддержали наступление наших штурмовиков, поразив основные огневые точки противника.

Важную роль в результативности удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий по целям. Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение целей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.