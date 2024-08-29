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Расчет РСЗО «Град» показал боевую работу у границы Курской области

На опубликованных кадрах РСЗО «Град» уничтожает пехоту ВСУ в Курской области.
Андрей Лазарев 2024-08-29 06:38:05
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Из замаскированного укрытия - на огневую позицию. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» получил данные о новых целях в Курской области.

Направляющие разворачивают машину под рассчитанным углом подъема, координаты позиций врага известны, оператор-топогеодезист поднимает большой палец вверх, и расчет наносит удар.

Огненные стрелы РСЗО пролетели стремительно, поразив пехоту боевиков в заданном квадрате. Разрозненные отряды ВСУ попытались окопаться, чтобы закрепиться на позициях, но «Град» накрыл целое подразделение противника.

«В любой момент можем выехать и в течение пяти минут поразить противника, поддержать наши наступающие части. Уничтожить скопления техники, отработать по любой цели», - рассказал командир реактивного взвода Балу.

Балу показал следы от осколков на броне и рассказал, как РСЗО попала под обстрел противника. Уничтожить расчет боевикам не удалось.

«Во время работы нас обнаружила артиллерия противника. Открыли по нам огонь, но мы благополучно отработали, поразили цели и ушли в целости и сохранности», - поделился он.

Ранее расчет ПТРК «Корнет» с расстояния 8 000 метров поразил станцию РЭБ ВСУ. Она мешала вести работу разведывательным и ударным российским беспилотникам.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Курская область #ВСУ #РСЗО Град #наш эксклюзив
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