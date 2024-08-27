Пленный назвал дикарями боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Военнослужащие ВСУ вели себя как дебилы в захваченных ими населенных пунктах Курской области. Об этом заявил пленный украинец Николай Тяжкоруб из состава 61-й механизированной бригады ВСУ. Видео беседы с ним предоставило Минобороны России.

«Я видел, как они зашли в какой-то магазин и начали говорить, чтобы было дешевле, сели, как дебилы вели себя там, в том магазине. Рассыпали все. Дикари!» - сказал Тяжкоруб.

Он добавил, что украинское командование размещало своих военнослужащих в гражданских домах. При этом они мародерили, причем этот процесс, по словам пленного, начинался еще до того, как боевики успевали раздеться.

«Телефоны, зажигалки, деньги, которые находили, спиртное, еда с погребов», - перечислил он то, что интересовало мародеров больше всего.

Николай Тяжкоруб сообщил и об упавшем боевом духе в рядах ВСУ. Он рассказал о том, что украинские военнослужащие бегут при любой удобной возможности. Это неудивительно - ведь, по словам самого Тяжкоруба, его и многих других мобилизовали, когда он шел на работу. При этом пленный отметил, что до этого времени он долго бегал от ТЦК, но в итоге все-таки оказался в зоне боевых действий.

«Комбриг тоже кричал, на танке там ездил, что мы котята, забились в угол, никуда не наступаем. Потому что, конечно, нам жить хочется», - сказал Николай Тяжкоруб.

Он добавил, что не хочет боевых действий, потому что не видит в этом смысла - особенно когда они проходят на чужой для Украины земле, в Курской области.

При этом в российском плену у военнослужащих группировки войск «Север», подчеркнул Тяжкоруб, все хорошо. К пленному, по его же словам, отнеслись нормально и не применяли к нему физического воздействия, дали чаю и сигарету. Он призвал всех военнослужащих ВСУ сдаваться в плен и не слушать своих командиров.

Ранее пленный украинец Денис Попов заявил, что действия в Курской области показали глупость командования ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.