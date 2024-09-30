Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ обманывает военных

Украинское командование скрывает истинное положение дел на передовой, а на позиции бойцов отправляют обманом. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Александр Смолий, попавший в плен к российским войскам.

«На позиции обманом закидывают. Говорят минимум информации. Берут спонтанностью. Когда новенькие приезжают, то других, кто уже был на позициях, отселяют, чтобы не общались», - говорит пленный.

Он отметил, что командование ВСУ относится к военнослужащим как к «мясу». При этом, по его словам, у многих мужчин на Украине нет выбора.

«Или в тюрьму, или в армию. Если я не пойду в армию, меня посадят», - добавил Смолий.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что ВСУ стремятся доукомплектовать свои части, угрожая в том числе тюрьмой.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.