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Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ обманывает военных

Александр Смолий отметил, что до бойцов доводят минимум информации.
2024-09-30 09:50:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинское командование скрывает истинное положение дел на передовой, а на позиции бойцов отправляют обманом. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Александр Смолий, попавший в плен к российским войскам.

«На позиции обманом закидывают. Говорят минимум информации. Берут спонтанностью. Когда новенькие приезжают, то других, кто уже был на позициях, отселяют, чтобы не общались», - говорит пленный.

Он отметил, что командование ВСУ относится к военнослужащим как к «мясу». При этом, по его словам, у многих мужчин на Украине нет выбора.

«Или в тюрьму, или в армию. Если я не пойду в армию, меня посадят», - добавил Смолий.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что ВСУ стремятся доукомплектовать свои части, угрожая в том числе тюрьмой.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВСУ #обман #мясо #пленный #СВО
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