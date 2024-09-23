«Пустили на мясо»: пленный рассказал, как ВСУ пытаются доукомплектовать свои части

Сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине угрожают тюрьмой в случае отказа вступить в ряды ВСУ. Такими подробностями поделился пленный украинский военнослужащий Ярослав Запорожец.

По его словам, ВСУ стремятся быстро доукомплектовать свои подразделения, и для этого они буквально с улицы хватают людей вне зависимости от их состояния здоровья. Поэтому зачастую на улицах городов Украины нечасто можно увидеть людей.

«Мобилизовали меня 13 января 2024 года. Приехали из ТЦК с полицией ко мне домой. Или пойду служить, или посадят. Я вообще астматик... Я срочку не служил, а тут людей просто нет. Гребут всех подряд», - рассказал Запорожец.

Мужчина также рассказал, что в ВСУ плохое планирование боевых действий. В результате его вместе с сослуживцами отправили без подготовки буквально как пушечное мясо.

«Нам дали карту, А4 листок, рацию, две батарейки. Никто не разбирался, как картой пользоваться, мы заблудились...» - добавил военнопленный.

Ранее другой украинский военнопленный рассказал, как ему удалось спасти свою жизнь благодаря агитлистовкам, сброшенным с российских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.