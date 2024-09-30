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МЧС проверит системы оповещения населения по всей стране 2 октября

Одну минуту в эфире радио- и телеканалов будет транслироваться сигнал гражданской обороны «Внимание всем!».
Ян Брацкий 2024-09-30 09:10:21
© Фото: Soeren Stache dpa Global Look Press

В ближайшую среду, 2 октября, во всех регионах страны проверят систему оповещения. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве призвали граждан не паниковать. На одну минуту эфир радио- и телеканалов заместят. В это время будет транслироваться сигнал гражданской обороны «Внимание всем!».

Таким образом специалисты проверят работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.

Последнюю комплексную техническую проверку готовности систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в стране устраивали 6 марта. Подобная тренировка проводится дважды в год.

#проверка #МЧС России #оповещение #гражданская оборона #внимание всем #громкоговоритель
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