Власти регионов РФ сообщили о проверке систем оповещения о ЧС 6 марта

В среду, 6 марта, во всех регионах Российской Федерации пройдет комплексная техническая проверка готовности систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили власти субъектов страны.

Мероприятия будут проходить в период с 10 до 11 часов утра по местному времени того или иного региона. Так, в Санкт-Петербурге оповещение пройдет с 10.40 до 10.46. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы, вместо сирен будет включено музыкальное сопровождение. В Ленобласти - с 10.00 до 11.00 - будут работать сирены, уличные громкоговорители и средства оповещения предприятий, задействованы теле- и радиоканалы.

Комплексную проверку также проведут в Калининградской, Мурманской, Псковской и Архангельской областях, Республиках Коми и Карелия, а также в Ненецком автономном округе. В Великом Новгороде систему оповещения проверят с 10.30 до 10.40.

О предстоящей проверке также сообщили власти регионов Приволжского и Сибирского федеральных округов. В Республике Татарстан в 10.40 зазвучат сирены и речевые сиренные установки с последующей передачей в 10.43 речевого сообщения в эфире радио- и телеканалов. По данным администрации Ульяновска, сирены и громкоговорители будут звучать с 10.40 (09.40 мск) до 11.05 (10.05 мск). В эфире десяти телеканалов и по радиостанциям жители услышат следующее речевое сообщение: «Внимание всем. Проводится техническая проверка системы оповещения».

Аналогичные мероприятия также пройдут во всех регионах Центрального и Южного федеральных округов. Проверка не будет проведена только в Москве, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Накануне утром в МЧС России уточнили, что системы оповещения проверят в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров. Во всех регионах страны средства оповещения будут распространять сигнал «Внимание всем!». Подобная тренировка проводится два раза в год, предыдущий тестовый запуск сирен осуществлялся в октябре прошлого года.