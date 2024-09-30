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СК возбудил дело после гибели человека при пожаре в московском ЖК

Двое пострадавших в результате хлопка газовых баллонов находятся в больнице, им оказывается помощь.
Ян Брацкий 2024-09-30 08:45:54
© Фото: skmoscowgsu, telegram © Видео: skmoscowgsu, telegram

Уголовное дело возбуждено по факту гибели человека на севере Москвы. Соответствующее решение принял Тимирязевский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу ГСК СК России по городу Москве.

«По данным следствия, 30 сентября 2024 года в квартире жилого дома, расположенного в Ильменском проезде в городе Москве, произошел самопроизвольный хлопок газовых баллонов и возгорание», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в результате происшествия получили ранения два человека, в том числе ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, пишет RT.

На месте ЧП работают следователи, назначен комплекс специальных экспертиз, допрашиваются свидетели. По предварительной версии, газовые баллоны использовались во время работ по установке натяжного потолка.

Ранее стало известно, что после взрыва в многоэтажке загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. С огнем боролись 88 пожарных, привлекалось 27 единиц специальной техники.

#Москва #в стране и мире #взрыв #СК РФ #Уголовное дело #газовые баллоны
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