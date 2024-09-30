Крупный пожар произошел в жилом комплексе на севере Москвы

В московском районе Дегунино загорелось одно из зданий ЖК «Селигер сити». Это жилой многоэтажный дом в Ильменском проезде.

По предварительным данным, огонь распространился сначала на пятом этаже. Судя по видео, пламя охватывает несколько квартир с пятого по восьмой этаж.

Большой очаг огня виден у входа в здание. Причина возгорания не известна. На кадрах с места видно, как в горящем помещении что-то взрывается и из окон вырывается пламя.

Официальных данных о пострадавших пока нет. Пользователи местных пабликов сообщают, что жильцы просят о помощи. Один человек выпрыгнул из окна, утверждает Telegram-канал Baza.

По данным МЧС России, спасены семь человек, в том числе ребенок. Из-за пожара перекрыто движение по Ильменскому проезду от дома 14к8 до дома 14к3, сообщил Дептранс Москвы.