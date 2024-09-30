МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Штурмовиков группировки войск «Центр» обучили уходу от атак FPV-дронов

За три недели, что длится курс подготовки, бойцы постигают навыки стрельбы, грамотного перемещения в тактических группах, а также штурма укрепленных позиций.
2024-09-30 06:50:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовые подразделения мотострелкового соединения группировки войск «Центр» прошли курс боевой подготовки на одном из полигонов в тыловом районе проведения СВО.   

Особое внимание инструкторы уделили уходу от атак вражеских FPV-дронов. Кроме того, бойцы обучились работать в тактических группах, штурмовать окопы, траншеи и укрепленные участки.

«Сразу провели занятия по БПЛА. Это смена позиций, уворачивание, перебежки, уничтожение дронов. Это очень полезно для бойцов, которые скоро окажутся на передовой. Они уже будут ориентироваться, различать беспилотники по звуку», - рассказал командир роты с позывным «Борода».

Штурмовые отряды вступают в бой на самых сложных участках наступления наших войск. Их бойцы в числе первых заходят в удерживаемые противником населенные пункты, берут под контроль вражеские позиции и назначенные высоты.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #полигон #штурмовики #FPV-дрон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 