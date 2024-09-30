Штурмовиков группировки войск «Центр» обучили уходу от атак FPV-дронов

Штурмовые подразделения мотострелкового соединения группировки войск «Центр» прошли курс боевой подготовки на одном из полигонов в тыловом районе проведения СВО.

Особое внимание инструкторы уделили уходу от атак вражеских FPV-дронов. Кроме того, бойцы обучились работать в тактических группах, штурмовать окопы, траншеи и укрепленные участки.

«Сразу провели занятия по БПЛА. Это смена позиций, уворачивание, перебежки, уничтожение дронов. Это очень полезно для бойцов, которые скоро окажутся на передовой. Они уже будут ориентироваться, различать беспилотники по звуку», - рассказал командир роты с позывным «Борода».

Штурмовые отряды вступают в бой на самых сложных участках наступления наших войск. Их бойцы в числе первых заходят в удерживаемые противником населенные пункты, берут под контроль вражеские позиции и назначенные высоты.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.