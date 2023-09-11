Путин в рамках ВЭФ подчеркнул огромное значение нефтяных танкеров для освоения Арктики

Развитие Северного морского флота в рамках стратегии по реализации Арктики укрепляет энергобезопасность России и других стран мира, заявил Путин.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

К визиту Владимира Путина на Дальний Восток в рамках Восточного экономического форума приурочена церемония имянаречения двух уникальных танкеров, способных обходиться без ледоколов во время переходов по Северному морскому пути.

Одно судно назвали в честь писателя Валентина Пикуля, другое - председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. По давней традиции о борт каждого из кораблей разбили бутылку шампанского. Церемония проходила на судостроительном комплексе «Звезда».

Владимир Путин в своей торжественной речи подчеркнул, какое огромное значение имеет развитие такого флота для России - арктической державы.

«Развитие такого флота востребовано для реализации нашей долгосрочной стратегии по освоению Арктики, для обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, на глобальных транспортных, логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны, да и всего мира», - заявил президент.

Подробнее про строительство гигантских торговых судов и про особенности их работы смотрите в сюжете Константина Коковешникова.

Напомним, что Путин прибыл во Владивосток 11 сентября. В этот же день президент посетил судостроительный комплекс «Звезда». Завтра Путин в рамках рабочей поездки выступит на пленарной сессии ВЭФ, где будет присутствовать вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту.