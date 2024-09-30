Разрешение США для Украины на дальние удары вглубь территории России только приведут к новому витку эскалации конфликта и не переменят ситуации на поле боя, пишет «360».

Белый дом и президент США Джо Байден имеют веские основания сомневаться в в эффективности ударов по территории России, так как радиус действия переданных Украине ракет Storm Shadow и ATACMS составляет около 300 километров. Они лишь способны доставить незначительный урон базам, складам, транспортным системам в тылу, но не в состоянии угрожать военно-промышленному центру России, энергетической системе или широкому военному потенциалу.

По версии журнала The National Interest, разрешение на такие удары со стороны ВСУ только подорвут перспективы мирных переговоров.

«Даже если глубокие удары будут одобрены, Вашингтон позаботится о том, чтобы они наносились слишком поздно и были слишком малыми по масштабу, чтобы помочь Украине», - заявил он.

Соединенные Штаты не готовы объявлять о снятии ограничений на дальние удары украинскими войсками вглубь территории России после встречи президента США Джо Байдена и лидера киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне. В противном случае, если США разрешат Киеву наносить удары, это изменит саму суть конфликта и будет означать прямое участие стран НАТО в украинском конфликте. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин.